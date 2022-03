Corte Real de PUVSD se reúne con ex reinas

"Para mí es un honor que las ex reinas me reciban, me aconsejen, pero sobre todo se tomen el tiempo para compartir conmigo cuáles fueron sus experiencias y cuáles son los puntos en los que debo estar atenta para representar en forma no solo a Veracruz y a nuestra asociación sino también a la comunidad LGBT+", comentó Amairani Amaro.

También acudió a la cita el virtual Rey de la Alegría de PUVSD, Martín Carmona, quien se dijo ansioso por que inicien los festejos carnestolendos tras los últimos dos años de pandemia.

"Es importante venir y arropar a estas nuevas generaciones ansiosas de participar como es el caso de Amairani y Martín. De esta forma continuamos escribiendo la historia dentro del Carnaval de Veracruz en cuanto se refiere a la comunidad LGBT+", señaló Nelly Espinosa.

Al respecto, la presidenta de PUVSD, Flypy Morales, reconoció el esfuerzo de la actual Corte Real, así como su admiración y agradecimiento para las ex reinas quienes siempre muestran su agrado por continuar participando de la mano de la asociación.

Cabe destacar, que PUVSD fue la primera asociación civil LGBT+ en participar formalmente dentro de los desfiles carnestolendos con su respectiva carroza, siempre con respeto, dignidad y basta presencia de mujeres trans quienes son una minoría dentro de la minoría.

"Nosotras somos mayoría en este caso, pero es verdad que PUVSD siempre toma en cuenta a toda la comunidad elegebetista. Con nosotros participan quienes tienen el gusto y el tiempo de participar, porque también tenemos un orden interno, reglas y parámetros que respetar para con nosotras, la sociedad en general y los turistas que visitan Veracruz en fechas carnestolendas", dijo Flypy Morales.