Corrupción: rubro con mejores resultados en segundo informe de gobierno

A dos años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el combate a la corrupción es el rubro que está dando mejores resultados, afirmó Arturo Mattiello Canales, presidente de la Asociación Nacional de Consejos de Participación Cívica.

Después de escuchar el segundo informe del presidente de la república resaltó que el país aún está muy lejos del nivel que merecen los mexicanos.

"La economía sigue cayendo y no hay programas contracíclicos para provocar un cambio de tendencia en esta depresión económica; la recuperación no está a la vista y no será en V, ni siquiera en U, viviremos una L que provocará miles de quiebras en empresas, con su consiguiente desempleo", señaló Mattiello Canales.

En materia de salud lamentó que México figure entre los países con mayor número de contagios y de muertes por coronavirus.

Reconoció que en general hay algunos puntos buenos, aunque en su opinión, no están bien enfocados.

"Los programas sociales son muy buenos, pero clientelares; sí hay aún libertad de expresión; y la violencia no cede ni baja.

"En cambio, el combate a la corrupción está funcionando adecuadamente. Ojalá y las cosas mejoren con un golpe de timón", subrayó Mattiello.