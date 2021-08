Pero además debe ir acompañado de la expansión de los Puertos de Coatzacoalcos y Tuxpan, mismos que se encuentran saturados, dijo Marcos Theurel Cotero, exdirector de la Administración Portuaria de Coatzacoalcos y quien fue subdirector del Proyecto del Corredor Transístmico.

En su visita al Corporativo IMAGEN recordó que Veracruz es un puerto de contenedores, pero Coatzacoalcos y Tuxpan son petroleros y tan solo el primero tiene 20 barcos, en promedio, en espera.

Además su almacenamiento vale 30 veces el promedio, es decir, tan solo el storage flotante (de barcos en espera) es de 7 millones de pesos al día, pues se trata del recinto portuario más congestionado del país.

El segundo es Tuxpan, por lo que consideró un error solo programar inversiones para hacer crecer el Puerto de Veracruz.

"Un barco detenido renta 30 mil dólares al día y navegando 100 mil, eso es lo que vale lo que está frente a Coatzacoalcos, pero además se invirtió solo en Veracruz para poder importar más coches y la carga comercial, pero se dejó de lado a los combustibles, que lo encarecen todo ".

Fue más allá al señalar que si no se amplían los puertos mencionados la gasolina no bajará en México aunque se haga una refinería, porque Dos Bocas es un puerto pequeño. Además los puertos deben crecer el doble de lo que crece la economía.

Citó de ejemplo a Panamá y Singapur quienes cuentan con crecimientos exponenciales por el comercio internacional.

Saturados

Recordó que tan solo frente a Coatzacoalcos se entregaron 37 mil kilómetros cuadrados, pero de nada sirve seguir encontrando yacimientos de petróleo y gas si no se puede descargar por la saturación de los puertos.

Se necesita un muelle por cada contrato entregado (37 muelles en Coatzacoalcos, cada uno de 5 hectáreas), pues cada plataforma lo mínimo que debería que producir son 50 mil barriles diarios, es decir, 50 millones de pesos por cada una.

"Hay una relación directa entre el crecimiento económico y el crecimiento de los puertos. Si no se amplían los puertos no se crecerá. Tienes 37 contratos frente al Puerto de Coatzacoalcos que no han podido producir pero no porque no hay permisos sino porque no hay muelles ".

Explicó que cada plataforma necesita al menos cuatro barcos y por lo tanto un muelle, pues al hacer fila con otros 19 barcos pierden 50 millones por día.

A pesar de reconocer que disminuyó el robo de hidrocarburos, advirtió que si las condiciones no cambian no podrá avanzar la reforma energética, pues no hay puertos ni tanques.

El error del Gobierno Federal anterior fue entregar los contratos del Golfo de México y 3 mil 600 gasolineras en el país sin la infraestructura correspondiente.

"No hay muelles, no hicieron la refinería, los tubos de la distribución, los centros de distribución y las gasolineras. Ya se está atacando la refinación y la meta es de 600 mil barriles diarios pero el puerto está saturado ".

Cambio de políticas

El comercio global repuntó a raíz de la emergencia sanitaria del coronavirus, ahora hay nuevos empresarios importando y exportando a todo el mundo, incluso China le vende 40 por ciento más a Estados Unidos, por lo que México debe cambiar las políticas industriales y comerciales y rediseñar la cadena logística, para acabar con eslabones débiles como puerto y almacenamiento. Y es que el estado cuenta con uno de los almacenamientos más caros del país.

Sin embargo, la República cuenta con las características necesarias para ser la próxima potencia manufacturera y resolver el problema entre Asia y Estados Unidos.

Y el mejor sitio para el desarrollo de dicha industria por el transporte y los tratados, es el Istmo de Tehuantepec.

"El problema es logístico, se tiene que resolver el problema del Puerto de Coatzacoalcos. Es cambiar la visión, dinero hay, no deberíamos que usar dinero de los hospitales o de la pandemia, es un tema de planeación. Traer una plataforma requiere un muelle y una terminal, el muelle vale 500 millones de pesos y una plataforma mediana produce 50 millones al día, es decir, se paga solo. Una plataforma mala te produce 10 mil barriles, es decir, 10 millones de pesos diarios y una buena 100 millones de pesos al día ".

Insistió en que se podría ser la fábrica de América, la principal potencia de Latinoamérica y resolver la guerra comercial entre China y Estados Unidos, pues tiene salario 50 por ciento más económicos que el país asiático, por lo que el costo de producción podría ser hasta 23 por ciento más barato.

Aunado a ello se podría vender a Asia, lo que no hace Estados Unidos, donde los contenedores de ida valen 5 mil dólares y de regreso 500 dólares por volver vacío.

"Estados Unidos no puede venderle a Asia a menos que se pusiera el Corredor Interoceánico, en México, mandaran sus capitales y con mano de obra mexicana, entonces sí podrían venderle a través de México lo que quisieran".

Marcos Theurel Cotero presentará el próximo mes la Tercera Edición de su libro "El Corredor Interoceánico Hoy", de la Editorial Robles.

En él presenta un panorama completo del Corredor Interoceánico, al que considera un sistema de logística y transporte que permitirá la transportación barata de mercancía, petróleo y gas, pero además incluye datos duros sobre el proyecto.