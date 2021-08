Coronavirus repuntaría en diciembre

La vacuna no es la solución para erradicar el coronavirus, por lo que se debe aprender a prevenir el contagio y evitar un nuevo golpe a la economía, señaló el doctor Arturo Mora Ochoa .

Así como todas las plagas, el COVID-19 obedece a ciclos y el próximo repunte se tendrá de diciembre a febrero.

Noticia Relacionada Mujer acusa presunta negligencia médica en IMSS de Poza Rica

Además el mayor foco de contagio se encuentra en casa, por falta de ventilación.

En su visita al Corporativo IMAGEN insistió en que la pandemia no va a terminar hasta que exista un medicamento que detenga el virus desde el principio.

Y es que la vacuna no es un escudo, ni un traje protector sino una herramienta que ayuda durante las batallas individuales de la persona que se infecta, es decir, la pandemia no va a acabar.

El paciente vacunado y no vacunado será susceptible a volverse a infectar (aún con vacuna), ya que no solo se trata de producir anticuerpos, sino que estos sean los necesarios para combatir la carga viral.

"La vacuna es un arma que necesita cargarse y no está cargada de manera permanente, se carga con los anticuerpos que crea la vacuna para enfrentar la enfermedad. Un joven después de haberse infectado carga con anticuerpos aproximadamente tres días y una persona mayor, que tiene dos vacunas, esa producción de anticuerpos necesita pasar 7 días, a menos que tenga una enfermedad".

El médico puntualizó que se necesita tener más anticuerpos que carga viral, pero no solo es cantidad, sino la calidad, ya que el sistema inmunológico varía.

Y la mejor solución para prevenir el padecimiento es tener lugares ventilados, ya que la trasmisión es a través del CO2 que exhala una persona.

Consideró un error usar el cubrebocas en casa y no abrir puertas y ventanas, ya que es ahí donde se da el contagio con mayor frecuencia y personas con dos vacunas han terminado en el hospital, ante la elevada carga viral.

"La transmisión es gaseosa, ahí va la carga viral y si no tiene corriente de aire se va a ir acumulando en los espacios cerrados, en los carros, en las escuelas y necesitamos que eso salga. El cubrebocas no se debe tener dentro de la casa. Hoy por hoy el mayor lugar de contagio son las casas, donde las personas se encierran. Señores deben tener las ventanas abiertas de día y de noche".

Regreso a clases

El regreso a clases es urgente, pues ya se perdió un ciclo escolar completo, sin embargo, no se ha realizado nada para que los niños asistan a la escuela de manera segura.

Consideró que podrían aprovecharse las playas y áreas ventiladas para que los alumnos no se expongan a la acumulación de gas contaminante.

"En lo particular dije que si es en un salón cerrado mis hijos no regresan. El uso correcto del cubrebocas ha sido muy complejo pero por ejemplo, afecta al paciente infectado porque estamos hablando de que queremos que el virus que salga no vuelva a entrar en él. El cubrebocas se lo debe retirar la gente donde está bien ventilado. También es proporcional al tiempo de exposición".

El transporte público también debe abrir sus ventanas para que los virus no se acumulen al interior. Sobre todo ahora que reiniciará el nuevo ciclo escolar y la cantidad de usuarios será mayor.

Incluso en lugares como la Ciudad de México los automovilistas comienzan a transitar con unidades ventiladas, pues es urgente y necesario disminuir la carga viral que se concentra en los hospitales, en los bancos, en los medios de transporte, en las casas, porque se esperan dos olas de coronavirus por año.

Sindemia

Mora Ochoa advirtió que el covid-19 debe enfrentarse como una sindemia, ante las consecuencias derivadas del virus.

La sindemia se considera una situación en la que dos o más enfermedades interactúan de forma tal que causan un daño mayor que la mera suma de estas dos enfermedades.

"Hoy ya tenemos una pandemia de deficiencia escolar, hoy tenemos una inflación mayor por aquellos países que no pudieron sacar sus cosechas a tiempo, estamos padeciendo varias situaciones y sobre todo estamos recibiendo la lección y entendiendo que la vacuna no es la solución".

Para diciembre se espera un nuevo rebrote de la enfermedad, así como ocurrió en los meses de julio de 2020 y 2021.