Convocatoria 'Acepta el Reto' proviene de sociedad civil: Benjamin Gutiérrez

La convocatoria Acepta el Reto dirigida a quienes buscan el voto popular en Veracruz es de la sociedad civil, no de partidos políticos, para que ésta sea tomada en cuenta en la plataforma electoral de cada candidato, afirmó Benjamín Gutiérrez García , presidente del Congreso del Trabajo en el estado.

Entre otros organismos de la sociedad civil convocan la Coparmex Veracruz, el Congreso del Trabajo en el estado, y Misión Rescate México, cuyos representantes por propia voz hacen el exhorto.

PUBLICIDAD

"Queremos escuchar tus propuestas y queremos comprometerte con una agenda ciudadana. En ese sentido, la sociedad civil quiere conocerte, quiere saber de qué forma te vas a hacer cargo de nuestras necesidades.

Noticia Relacionada Colectivo Solecito realizará acto conmemorativo por 10 de mayo

"Queremos participar, actuar, involucrarnos y al zar la voz, que escuches las verdaderas necesidades de las mujeres veracruzanas. Te reto a que vengas, debatas tus ideas y nos escuches sobre todo. Estamos aquí sentados los que vamos a votar por ti. Votaremos por las personas que sean las más afines a las necesidades que tenemos desde la sociedad civil", expresan en el mensaje.

NO OCURRENCIAS

PUBLICIDAD

En entrevista el presidente del Congreso del Trabajo en el estado, Benjamín Gutiérrez García, se dijo respetuoso de lo que propone cada candidata o candidato a una alcaldía o a una curul en la Legislatura Local o en la Cámara de Diputados, pero aclaró que esas propuestas no necesariamente reflejan las necesidades de los ciudadanos de cada municipio y de cada distrito electoral.

Es común escuchar que van a construir parques, guarderías y otras cosas que no están mal, pero habría que preguntarse si ésa es la expectativa de los ciudadanos o lo que en la experiencia personal de ellos les ha redituado más votos en cargos anteriores, dijo.

PUBLICIDAD

"Lo que pasa es que tradicionalmente los candidatos a todos los puestos hacen su campaña pensando en lo que ellos creen o lo que su partido quiere, pero nunca es del lado de los ciudadanos, de quienes emitimos el voto. El reto es que vayan a poner su plataforma, qué es lo que proponen para ganar el voto de los ciudadanos.

"Es lo que queremos oír, y que escuchen ellos la voz de los ciudadanos. Nosotros tenemos prioridades que son urgentes: empleo, salud, seguridad, nada más esos 3 puntos son medulares para poder tener un país que avance económica y socialmente y en paz. Si dicen que van a poner changarritos, eso no es lo que necesitamos", puntualizó Gutiérrez García.

PUBLICIDAD

Recalcó que la propuesta ´Acepta el Reto´ no es de partidos políticos ni gobiernos, sino de la sociedad civil y no deben perderlo de vista los candidatos, pues quienes pagan sus salarios son los ciudadanos con sus impuestos, no el partido que los abandera ni los distintos niveles de gobierno.

Además, quienes ganen la elección deberán estar conscientes de que se deben a la sociedad civil, incluso a quienes no votaron por ellos, y no a los directivos de sus partidos políticos ni a sus exjefes en los ayuntamientos y las legislaturas, remarcó el presidente del Congreso del Trabajo en el estado.

PUBLICIDAD