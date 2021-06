convocan_a_marcha_contra_inseguridad_y_desapariciones_en_veracruz

PUBLICIDAD

"Será una marcha por las mujeres que ya no están, por las que ya no pudieron regresar a casa, por las que les arrebataron la vida (...); el caso que me hizo empezar la marcha del movimiento fue el de Itzel, la niña que mataron a los 16 años de edad adentro de su casa y estaba estudiando.

"No me siento segura de salir a la calle sola ni cerca de mi casa. Mi percepción es que no hay... hay veces en que me han parado policías y me preguntan ´¿a dónde vas?´, y no me dan la seguridad de decirles que voy a mi casa, aunque vaya acompañada", explicó la adolescente de 16 años de edad.

Aclaró que no tiene un motivo personal ni una historia que la orillara a organizar la movilización pero le preocupan los niveles de inseguridad que afectan no sólo a mujeres, sino a la población en general.

Recalcó que también podrán participar varones, porque el móvil es la falta de seguridad y no es una expresión de rechazo hacia ellos, no es una movilización contra el género masculino.

"La marcha no es en contra de los hombres, la marcha es en contra de la inseguridad, en contra de que no se hace justicia; no es en contra de los hombres, los hombres también nos pueden apoyar y nos apoyan demasiado. De hecho, la marcha también es a favor del señor de Puebla que mató a su exyerno por defender a su hija porque la estaba agrediendo físicamente", puntualizó Palacios López.

Se asumió como una joven feminista pero en el entendido de que no está en contra de los varones, y recalcó que no pertenece a ningún colectivo con ninguna bandera. Sólo será una manifestación ciudadana contra la inseguridad.

Mónica Palacios López es hija de Anaíd Violeta López Mejía, quien lleva años en la Asociación Mechones de Esperanza, en la que se confeccionan gorritos tejidos para donarlos a mujeres con cáncer que pierden el cabello a consecuencia de las quimioterapias.

