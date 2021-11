Convencen colectivos de búsqueda de Veracruz a Comité de la ONU

1.- Que la problemática de las desapariciones en México y Veracruz no son casos aislados, sino una catástrofe generalizadas.

2.- Que el estado no puede y no tiene capacidades ni facultades para enfrentar dicha problemática.

"El decirles que le sucedió a uno o a otro a la ONU no le interesa eso, que cosas aisladas no, es una organización muy grande que trabaja con cosas masivas, entonces, hay que demostrar que son generalizadas (...) concretamente al Comité debíamos demostrarle esas cosas y creo que quedó bastante demostrado", comenta la Fundadora y Directora del Colectivo de búsqueda de personas desaparecidas "Solecito", Lucía de los Ángeles Díaz Genao.

Lo que sigue

El comité representativo de la ONU arribó a México el pasado 15 de noviembre y estará 11 días en nuestro país, visitará 12 estados de la república, hoy le tocó a Veracruz pero ya estuvo en Monterrey, Guanajuato y Zacatecas. Actualmente, México data más de 94 mil víctimas.

"Hay que reconocerlo, eso es inédito, nunca lo habían hecho, lo habían solicitado varias veces y no se había llevado a cabo, los colectivos lo habíamos solicitado cantidad de veces, tampoco, no se había dado esa invitación, y finalmente el gobierno el gobierno dijo sí, que vengan y que revisen, que vean todo y que emitan su recomendación", comentó Díaz Genao sobre la apertura del gobierno federal a invitar a la ONU para dicho tema.

Después de escuchar a los colectivos, lo que sigue, es que este Comité y la ONU emitan una recomendación al estado mexicano y el plantar el tema en el pleno de las Naciones Unidas y abordar el tema de las desapariciones forzadas.

"Otros gobiernos de México no lo permitieron nunca (que vinieran e invitarlos), simplemente se hacían, nadaban de muertito, no lo hacían y ya, porque reconocer la problemática es enfrentar que México no es un país de derechos humanos, un país de mucha impunidad, es reconocer que tienes la casa muy sucia".