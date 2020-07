Continuarán operativos para revisar motocicletas en Veracruz: Alcalde

Los operativos para revisar motocicletas continuarán en la ciudad de Veracruz ya que el 75 por ciento de los delitos se realizan utilizando dichos vehículos.

El alcalde Fernando Yunes Márquez señaló que los conductores deben portar licencia y casco pero además la moto tiene que estar emplacada.

Se dijo respetuoso de las manifestaciones que han estado efectuando motociclistas, sin embargo, los exhortó a tener sus documentos en regla y a respetar el reglamento de tránsito para evitar sanciones.

"Que pasan si se meten a robar a una casa y van en una moto sin placas, como identifica la policía a los ladrones, es cuestión de seguridad. Se revisa que las motocicletas tengan documentos o tengan placas, hay motocicletas que tienen 4 o 5 años de antigüedad que no tienen placas, eso no tiene nada que ver con la pandemia".

Reiteró que los operativos continuarán en diversos puntos de la ciudad y serán en coordinación con la Policía Naval.

Dijo desconocer cuántas motocicletas son enviadas al corralón por operativo, pero se debe de cumplir con establecido en el reglamento de tránsito.

"Sería una irresponsabilidad de nuestra parte que por un grupo de 10 o 12 personas está se inconformen con esto dejar los operativos. Si ellos cumplen con sus papeles no hay razón para que les levanten la motocicleta, luego se enojan porque no traen casco, pero es por su bien y no vamos a bajar la guardia de ninguna manera".

Por otro lado consideró positivo que la Delegación de Tránsito y Transporte implemente operativos para que los usuarios de los camiones de pasaje respeten la sana distancia y utilicen cubrebocas.