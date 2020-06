Continúan recortes de agua pese a crisis económica: MRD

Pese a la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus, en la ciudad de Veracruz continúan los recortes al suministro de agua potable y la electricidad, situación que pone en aprietos a las familias de escasos recursos, alertó Marco Antonio Moncayo Parra, presidente del Movimiento Renovador Democrático.

Recordó que hace varias semanas el organismo operador de agua había anunciado que durante la contingencia no habría recortes a los deudores, considerando la difícil situación de la economía por los cierres de empresas y el consecuente desempleo.

"Hasta la semana pasada se había detectado que ha habido cortes a los más morosos, pero ahora también hay recortes de agua a los actualizados; y la Comisión Federal de Electricidad no concedió prórrogas a los deudores.

"Los del Grupo MAS se agarran de que el gobierno no les da prórrogas a ellos como empresa privada, se agarra de que la CFE no les dio la condonación y menos la prórroga", expresó Moncayo Parra.

Mencionó que por toda la ciudad hay cortes de agua y electricidad, lo mismo en puntos del centro, como Victoria y Serdán, que en colonias de la periferia, donde las familias son de escasos recursos.

Los usuarios inconformes acuden a las oficinas a reclamar. En el Grupo MAS sí hay quien atienda, pero en la CFE no, dijo el activista.

"Sigue habiendo apagones y grandes fallas, y aunque no tengas el suministro sigue llegando el recibo religiosamente.

"No es que los usuarios no quieran pagar, es que no tienen; la canasta básica desapareció, ya los frijoles están a 35 y hasta a 42 pesos el kilo", resaltó.

Demandó comprensión porque dijo que el problema va para largo.