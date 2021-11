Eso se logrará manteniendo los protocolos correspondientes, por ello la autoridad mantiene la supervisión en las unidades.

"Sí se aplican sanciones para quien no esté cumpliendo con las medidas. Hemos establecido sanciones, por eso sigue la supervisión. Se aplican de manera diaria diversas infracciones por no cumplir con las medidas sanitarias".

Las multas por incumplir con los protocolos preventivos equivalen a 2 días de salario y quienes sean reincidentes pueden perder la concesión o la licencia.

Aclaró que más que imponer sanciones económicas se busca garantizar la salud de usuarios y conductores del transporte público urbano.

Sin embargo, al día se imponen hasta tres multas sobre todo por el sobrecupo en las unidades.

"De manera diaria aplicamos sanciones, no tengo la cifra exacta aunque son dos o tres por sobrecupo, porque no traen el cubrebocas o porque no cumplen con sanitizar sus unidades".

Los operativos no son realizados exclusivamente por la Delegación del Transporte, también participan organizaciones sindicales de transportistas.

Al momento no hay suspensión de licencias porque en general se cumple con los lineamientos del sector salud para evitar casos de coronavirus.