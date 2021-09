El pulpo es una de las especies del mar que más buscan los pescadores aún en veda, la cual se da del 1 de enero al 28 de febrero a nivel estatal mientras que por parte de la dirección del área natural protegida del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano se establece del 1 al 30 de agosto.

Gracias a que CONAPESCA tiene una ardua actividad en los mares jarochos desde barra de Chachalacas hasta Coatzacoalcos, las malas prácticas pesqueras por parte de los que buscan los productos del mar, son frustradas, "hemos encontrado a través de los operativos de CONAPESCA, a gente haciendo actividad pesquera no adecuada".

Detectados

Cristopher confirma que hace unos días se encontraron a pescadores con pulpos de talla menor a la autorizada, "no tengo el dato bien pero quitaron hace unos días unas redes que estaban con la malla no autorizada, porque son redes en lugares no permitidos o que obstaculizan las vías de navegación o cuando la red es de un tamaño que no es el adecuado".

"La semana pasada se verificaron doce embarcaciones y la CONAPESCA, decomisó seis redes agalleras porque estaban en lugares no adecuados y de la malla no permitida; en la semana previa al 2 de septiembre se verificaron 26 embarcaciones de pesca, en la semana previa al 28 de julio se verificaron 22 embarcaciones", comenta Cristopher Arturo.

El responsable de cuidar el sistema arrecifal veracruzano aclaró que el verificar embarcaciones no significa que haya encontrado algo indebido en ellas, pues la mayoría no comete faltas a los reglamentos pero hay varios que sí hacen lo que no deben.

Los operativos de CONAPESCA en conjunto con la dirección del Área Natural Protegida se realizan de tres a 4 veces al día en diversos horarios, los cuales no daremos a conocer pero son tanto de noche como de día puesto que muchos aprovechan la falta de luz para cometer actos indebidos.