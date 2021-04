Continúan aumentando robos de tapas de registro en calles de Veracruz

En la gran mayoría de las colonias del Puerto de Veracruz, es muy común encontrar alcantarillas o registros sin tapa, que fueron sustraídas por personas, que a decir de los transeúntes, carecen de valores, ya que al quedar destapada se convierten en un grave peligro para quienes caminan por ahí, señalaron.

Pero, ¿por qué es una problemática tan común?

Es bien sabido que las tapas de alcantarillas o registros de luz están fabricadas mayormente de cobre, un metal que es bien remunerado en las chatarreras, su precio radica aproximadamente entre los 95 y 97 pesos por kilo, resultando una gran atracción para los amantes de lo ajeno.

Ante la frecuente problemática, algunas personas acuden a poner "señalamientos de prevención" como llantas, cinta, hasta palos y cubetas atravesadas, para evitar cualquier tipo de accidentes que estás pudieran ocasionar.

"A ésta al fin la vinieron a tapar, ya hace un tiempo, pero yo que estoy aquí todos los días, fui testigo de cómo 4 o 5 personas se cayeron, no hasta el fondo pero sí se lastimaron, porque sólo tenía un cartón o ni sé qué era, pero mal puesto. Un día llegué a vender aquí en Díaz Mirón esquina Paso y Troncoso y ya no estaba, y así estuvo un buen tiempo sin ser reparada", recordó un volovanero de la zona.

El problema no nada más está en quiénes las roban, sino en aquellos que pasan a ser cómplices ya que aceptan comprarlas. Los ciudadanos reprueban estas acciones por más "necesidad" que se tenga, ya que aseguran, afectan a la misma sociedad. Por otro lado dicen, no entender por qué es tan tardado reponerlas y afirman que no se les dan la atención e interés que realmente necesitan, pues en un registro o alcantarilla destapada puede ocasionar un accidente de consecuencias irreparables.