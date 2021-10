El vehículo que se vio afectado sobre todo en la parte de la cabina donde se consumieron asientos, tableros y demás, es del señor Roberto quien vive ahí y tiene un pequeño negocio, el cual surte con su camioneta, al parecer, fue un acto de vandalismo.

"Bendito Dios yo no le debo a nadie como para decir que es una venganza, no me meto con nadie y me llevo bien con todos mis vecinos, al parecer son chamacos que andan mal de la cabeza y lo hagan como tik tok, yo pienso que fue eso", dice el señor que por obviar razones guardaremos su identidad.

No es el único

Pero esto no es la primera vez que se da en esta colonia, en la cuadra siguiente, en Azueta entre Gómez Farías y 16 de Septiembre, un vehículo modelo March fue consumido totalmente por las llamas días antes frente a un domicilio, la mancha oscura en el pavimento es el único vestigio que queda de lo mismo.

"Yo he sabido que en la Tampiquera y en la colonia Carranza también incendiaron autos, eso me dijeron conocidos que viven en esas colonias, dicen que es una banda de chamacos que no tienen nada que hacer y lo hacen sólo por diversión", cuenta una vecina de avanzada edad que es cliente de don Roberto.

En el callejón 12 de octubre entre Francisco Mina y Alacio Pérez de la misma colonia, reportan gente que ha intentado robar en casas, aseguran vecinos que a la orden del día está el meterse en casas abandonadas y sustraerle todo el cableado de cobre que encuentren.

Antecedentes

"En las cajas de registro de Telmex rompen cables y dejan incomunicados a varios, se han llevado metal de las alcantarillas", dice una tercera vecina entrevistada. El costo en daños de la camioneta de don Roberto asciende a 50 mil pesos aproximadamente.

Asegura que las patrullas de la guardia civil son las únicas que se ven en el día pero por la noche ni la policía municipal, ni la guardia civil ni la marina se aparecen.

Hace unos meses atrás Imagen del Golfo publicó una nota con casi la misma problemática unas cuadras más adelante en la misma colonia, en donde vecinos señalaban a un grupo de centroamericanos dedicados a robar en casa habitación.