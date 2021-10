Desde temprano, se observó a personas hacer fila afuera del estadio Luis Pirata Fuente. Los rayos del sol se intensificaban conforme los minutos de la mañana pasaban, las primeras sombrillas comenzaban a abrirse para refugiar de la calurosa temperatura a quienes esperaban su turno para ingresar.

"Primera y segunda dosis de AstraZeneca", se podía apreciar escrito en una hoja pegada en la entrada y en el comienzo de la formación. Algunos asistentes continuaban preguntando ¿a dónde voy?, ¿qué vacuna me toca?, ¡Yo quería Pfizer!, sin embargo, segundos después, se incorporaban a la fila sin decir más.

Algunos platicaban con las personas a su alrededor, compartiendo las razones del por qué no se habían vacunado cuando les tocaba, cayendo en comentarios como "me dio miedo y quería ver como reaccionaban otras personas", "no tuve tiempo ese día" y "nunca supe cómo sacar el papel".

Agentes de tránsito hacían sonar el silbato para ordenar a los automóviles que transitaban por el lugar, dar paso a las personas adultas y jóvenes que buscaban llegar a la sede.

En la orilla de la banqueta se veían puestos ambulantes de volovanes, cubrebocas, caretas, nieves, fruta picada, botanas, impresoras, fotocopiadoras y hasta puestos de huevos. Sin embargo, los más solicitados fueron las nieves, que ayudaron a refrescar la espera de ingreso; y las impresoras, salvando a las personas que olvidaron sus documentos.

Avanzando a buen ritmo y llegando de igual manera, se mantuvo la sede en el estadio durante el transcurso de la mañana y el mediodía, dejando ver el arrepentimiento de los adultos que no asistieron al primer llamado de la inmunización.