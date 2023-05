Continúa la búsqueda de Midori en Veracruz hay falta de avances en la investigación

A dos semanas de la desaparición de Midori del Rosario Gómez Troncoso, no hay información de su paradero ni de la pareja con quien vive, y las autoridades tampoco aportan novedades, afirmó su madre, Elia Troncoso Elizalde.

Además, hay temor por su seguridad, ante la incertidumbre en que se encuentra su caso.

En entrevista recordó que está abierta la investigación en la Fiscalía en inmediaciones de Las Bajadas, pero ante la falta de noticias acuden a la sociedad civil para que apoye con información.

Resaltó que aunque ya no vivía con ella siempre estaban en contacto por whatsapp y les pasaba a su hijo de 3 años de edad, para conversar por teléfono móvil.

"El 15 de mayo a las 6:00 de la tarde salió de casa y quedó de ir temprano al otro día y ya no regresó. Le llamé por teléfono, no contestó esa noche, le he mandado mil mensajes y no le llegan, y su teléfono ya está fuera del área de servicio", explicó Troncoso Elizalde.

Han preguntado entre sus conocidos, pero sin éxito pues nadie sabe nada.

Pidió que se les haga llegar toda la información que se tenga para buscarla.

La madre dijo que Midori era muy reservada respecto de su vida personal y no les hablaba de eso ni de su pareja, quien es prácticamente un desconocido para ellas.

Tampoco hablaba de su vida con su pareja.

"Ella siempre andaba en moto pero ese día no traía moto; ese día pidió un taxi y se fue en el taxi, pero mi error fue no ver el número del taxi que fue a buscarla a la casa", dijo la madre.

Se destacó que fue un taxi de aplicación.

Tampoco saben en dónde está ella ni su pareja (Crisanto) Figueroa.

DESINFORMACIÓN

La hermana de Midori, Kasiani Gómez, dejó entrever que no conocieron a la pareja de su hermana porque cuando iban a casa de su mamá no ingresaba.

"Lo que realmente nos preocupa es que aparezca mi hermana, no queremos buscar algún culpable, algún responsable, sino que queremos que ella aparezca".

"No tuvimos un contacto directo ni mucho menos con él (...), sí tememos que hayan pasado muchas cosas porque sabemos que desafortunadamente aquí en Veracruz la seguridad no es la más adecuada, claro que sí tememos por la seguridad de mi hermana", señaló.

Resaltó que la Fiscalía no les ha informado el avance de las investigaciones.

Además, no sabían nada de la pareja de su hermana porque nunca entró en la casa materna.

"Sólo fue como dos veces que la acompañó, pero se quedaba fuera de la casa, no tuvimos un contacto directo con él (...), lo que pasa es que en la casa había reglas por parte de mi mamá, por eso no entraba en la casa", subrayó la hermana de Midori.