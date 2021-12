Explicó que la vacuna ayuda a sobrellevar la enfermedad sin embargo no exenta de padecerla, en un momento dado.

"Hay que recordar que la enfermedad puede ser leve, moderada o grave y la vacuna ayuda mucho a sobrellevarla sin embargo, en cada cuerpo la reacción es diferente, por lo que no hay que bajar la guardia", destacó.

El médico a pesar de contar con sus vacunas recientemente enfermo de gravedad por Covid-19, y aunque él piensa que la vacuna hizo la diferencia y le salvó la vida, aún así pasó unos días muy difíciles en estado grave.

"Mucha gente cree que por estar vacunado ya no se va a enfermar, pero no es así, por eso reitero la invitación a la población de cuidarse, pues mientras haya un solo caso de covit-19, todos estamos en riesgo, no se les olvide que la pandemia aún no termina", aseguró.