Continua brecha digital de género para las mujeres en la política: Magistrada

En las redes sociales también hay una brecha digital de género para las mujeres en la política, no solo es real, también es virtual, además de que solo el 13 por ciento de quienes trabajan en el ciberespacio son mujeres, aseguró Gabriela Villafuerte Coello, magistrada de la sala regional especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, durante su ponencia "Procedimiento especial sancionador", en el tercer día de la segunda edición del curso "Rutas para construir un proceso electoral libre de violencia política en razón de género".

"Las redes sociales han sido los escenarios más perversos para la violencia en contra de las mujeres. Si la brecha de desigualdad que existe la trasladamos a las redes sociales, es real, las redes sociales, las tecnologías de comunicación también ahí hay pactos diferenciados para las mujeres en general y las mujeres en la política", subrayó.

Reconoció que difícilmente se darán actos de campaña masivos, por lo que las campañas se trasladarán a las redes sociales.

Denunció que cada vez hay más sofisticación en la violencia en el entorno virtual.

"Hemos visto una escalada importante en las denuncias por violencia en redes sociales. Las mujeres no pueden estar invirtiendo tiempo den defenderse, no deberían, por lo que no vamos a permitir ni una historia en contra de las mujeres", aseveró.

Veracruz no se escapa

Señaló que Veracruz tiene lamentables números, en cuanto a la violencia contra las mujeres y niñas y las mujeres en la política no es la excepción, no hay seguridad, no hay una sensación de poder competir con una mínima de seguridad.

"Hoy que las mujeres quieren salir, en medio de una pandemia que ha tenido impacto diferenciado para niñas y mujeres, ¿cuántas mujeres se van a quedar en casa por miedo al interior y al exterior? ¿Qué le responden los partidos a esas mujeres?", exclamó.

Aclaró que la paridad con violencia no es paridad, es solo un espejismo, los derechos de las mujeres ejercidos con violencia no son derechos, son espejismos.

"Yo quisiera ver a mujeres eligiendo mujeres, el patriarcado no nos quiere, le estorbamos, le hemos quitado su poder, ellos creen que es su poder. Estamos en la víspera del 8 de marzo, otro 8 de marzo con lamentables escenarios. Vamos a alzar la voz y vamos a estar ahí en todas las trincheras.",

Expuso que si la mujer está ya en la paridad, ¿por qué no estaba?

"Porque no queríamos, claro que no, era porque el patriarcado no lo permitía, el patriarcado hizo todo a su medida. El patriarcado ha tenido todo gratis, así es que no se piense que al patriarcado le ha costado ocupar los espacios de poder no ha tenido que tener una lucha para tener esos espacios, no", dijo.

Lamentó tanto rechazo, tanta resistencia por el avance de las mujeres.

"A las mujeres si nos ha costado, si hemos pagado el precio. El costo ha sido muy alto. Yo quiero que sepan las mujeres que cuentan con las autoridades y las autoridades estamos ahí para apoyarlas. La justicia tiene que ponerse gafas violeta y cambiar las graduaciones, tenemos que hacer transformaciones profundas al interior", aseveró.