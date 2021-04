Continua año atípico para comercios de Veracruz: Canirac

A pesar de los buenos resultados obtenido en Semana Santa, 2021 será nuevamente un año atípico con complicaciones económicas a lo largo de los meses, consideró Marcelino Fernández Ruiz, vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados en Veracruz.

Señaló que después de las vacaciones la afluencia de visitantes vuelve a caer y con ello los ingresos de los prestadores de servicio.

Sin embargo, la zona conurbada Veracruz- Boca Del Río se caracteriza por ofrecer todo el año gastronomía, playas, y atractivos diversos que permiten que las personas opten por ambas ciudades como destino.

"Sí cae, si bien Semana Santa te da un colchoncito, aquí en Veracruz siempre nos hemos caracterizado por tener algo que haga que venga la gente. Va a ser otro año atípico".

Admitió que las repercusiones económicas son altas ya que fueron suspendidos eventos deportivos, artísticos y culturales que permitían atraer visitantes no solo en temporada vacacional.

Sin embargo, confío que en el transcurso de los meses las condiciones comiencen a recuperarse paulatinamente.

"Estamos muy metidos en el tema del turismo deportivo, no hay carreras, no hay conciertos, no hay partidos, no hay nada y todo eso los va impactando y pues no hay movimiento en la calle entonces sí va a bajar".

Consideró que la aplicación de la vacuna contra el coronavirus ayudará a que las personas se sientan seguras de retomar la movilidad y a la vez que la inmunización permita reactivar las diferentes actividades.