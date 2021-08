Exhortó a aprovechar las jornadas de vacunación para contar con una mayor protección frente al virus, pero también, a evitar las aglomeraciones para que las estadísticas no sigan incrementando.

Reiteró el compromiso por continuar apoyando a través del Centro Covid, pero es necesario que, los ciudadanos pongan la parte que les corresponde apegándose a los protocolos sanitarios de la prevención.

"Hemos visto que la vacuna está siendo efectiva. No es que no te vayas a contagiar sino que aminora el contagio del coronavirus y seguimos haciendo lo del año pasado, conteniendo lo más que se pueda con el Centro Covid, no importa lo que se gaste sino que se salve una vida".

Recordó que el año pasado Cosamaloapan fue de las tres ciudades con más contagios (por cada cien mil habitantes) a nivel nacional y aunque no se repuntó a números alarmantes, de nueva cuenta las cifras subieron.

"Es responsabilidad de cada quien. Me encontré una señora y me pidió que cerráramos las cantinas porque su esposo se iba a emborrachar. Le dije que si llegaba así no lo dejara entrar porque la puede infectar en un momento dado. No podemos tener un policía por cada persona. Cosamaloapan son 65 mil habitantes y no podemos estar con un policía atrás de cada persona, debemos ser consientes".

Como parte de las medidas adoptadas por el municipio fue cerrado el Palacio Municipal, así como áreas del DIF, para bajar la movilidad. También cerraron vías principales de la cabecera municipal.

Sin embargo, no sería prudente detener nuevamente la economía, por ello apeló a la conciencia social.