consulta_popular:_costumbre_para_fortalecer_la_democracia_participativa

La Consulta Ciudadana realizada por primera vez el domingo 1 de agosto sienta un precedente sobre la importancia de que los mexicanos opinen y no sean simples espectadores, pero además, que sea vinculante y no un simple desahogo del malestar popular por los agravios de los expresidentes.

La diputada federal electa por el distrito 4 de Veracruz, Rosa María Hernández Espejo, aseveró lo anterior y respondió a quienes criticaron ese ejercicio, con énfasis en que México no debe olvidar los agravios gubernamentales como el Fobaproa, el entreguismo al sector privado y transnacional, las muertes de niños en una guardería y las desapariciones forzadas sin resolver hasta la fecha.

"Es la memoria de un pueblo, un pueblo avasallado, un pueblo pisoteado por décadas y décadas del poder público y el poder privado. Hay que recordar el Fobaproa, que nuestros hijos lo van a estar a estar pagando hasta el 2040 y tantos; hay que recordar cómo Fox nos quiso heredar a su esposa como presidenta, todo lo que hicieron los hijos de Marta Sahagún, cómo le dio entrada a las mineras que hoy están devastando nuestro territorio.

"Y los 43 de Ayotzinapa que no se nos olvidan; los niños quemados de la Guardería ABC. Ésa es la memoria histórica que los mexicanos no debemos perder. La justicia es que sientan vergüenza, que contesten al pueblo mexicano qué hicieron o qué no hicieron en todo eso", recalcó Hernández Espejo.

La diputada federal electa y militante del partido Morena se pronunció por hacer de esa práctica ciudadana una costumbre para fortalecer la democracia participativa, que el mexicano deje de ser mero espectador y se involucre en la vigilancia de las acciones y las omisiones de quienes están en el poder en todos los niveles de gobierno, no sólo en el federal, porque en todos se cuecen habas.

"Nunca antes nos habían preguntado nada al respecto, y esperemos que en este primer ejercicio se vea un resultado importante para que sea vinculante y se pueda ejercer esta acción.

"A partir de aquí nos vamos a acostumbrar a más consultas sobre más temas, y esto es obligar a que los gobiernos locales y municipales también hagan este ejercicio, porque temas como el agua, temas importantes que la ciudadanía debemos resolver entre todos, los resuelve una sola persona", puntualizó la morenista.