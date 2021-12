constructoras_de_veracruz_piden_a_alcaldes_electos_ser_tomadas_en_cuenta

Al paso del tiempo empeoró la situación, y el golpe letal lo dio la pandemia del coronavirus, que llevó al cierre de todos los proyectos gubernamentales.

"Todo sigue igual, no se ve por dónde pueda repuntar. Hemos sobrevivido con algunas chambas chicas de la SCT, que está apoyando a los chiquitos, y párale de contar.

Noticia Relacionada Alcalde de Río Blanco asegura que no deja deudas ni obras inconclusas

"El municipio tiene sus arcas cerradas, no da absolutamente nada. El cierre de año va a ser igual que como hemos traído todo el año. Si nos ponemos a ver tanta falta que hace el bacheo, reparaciones: el municipio debería estar soltando mucho trabajo ahorita, pero como ya se van, no les interesa", señaló Arnaiz Vázquez.

El profesional de la ACEVAC añadió que la administración estatal no ha asignado obras a constructores medianos y pequeños, y la situación es cada vez peor.

"Esto tiene que cambiar, no puede seguir así, llevamos no uno, dos años en la misma situación y esto tiene que cambiar. ¿Cómo? No lo sé, pero esperemos que no en enero, pero ya pasando enero, que las cosas cambien", expresó Arnaiz Vázquez.