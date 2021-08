Además de la flora y fauna afectada, también están los pescadores de la zona, pues algunos han manifestado que debido al terreno que se está ganando, la producción de algunas especies que comercializan, ha empezado a escasear desde hace unos meses.

"Si nos afectó la construcción de muchos fraccionamientos o residenciales en la zona, ya que los mantos acuíferos se han estado tapando y no permite la entrada de agua dulce a la laguna. Yo ya no estoy ahí desde hace 5 meses, tuve que emigrar, pero sé que a mis demás compañeros les ha estado causando más problemas principalmente en la producción del ostión y no nada más es de ahorita, yo también lo viví antes de salir" comentó Luis Aguilar, Pescador de la zona.

Tal como lo mencionó Luis Aguilar, la sedimentación y residuos de cemento, obstruyen los nacimientos acuíferos, provocando la escasez de agua dulce en lagunas y brazos de mar.

Alertó que el medio ambiente empezará a "cobrarles factura", situación que los pone a pensar en otro medio para generar ingresos, misma razón por la que decidió migrar a Canadá hace 5 meses en busca de oportunidades de trabajo.