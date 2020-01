Confirman Japón y Panamá asistencia al Carnaval de Veracruz

Las delegaciones de Panamá y Japón, esta última conformada por seis mujeres y dos hombres, confirmaron su participación para el Carnaval de Veracruz 2020; pasearán en un carro alegórico durante los desfiles sobre el bulevar Manuel Ávila Camacho y bailarán en la macroplaza del Malecón.

El presidente del comité organizador, Luis Antonio Pérez Fraga, agregó que el desfile náutico de este año llevará a altamar a cerca de 400 personas en cinco embarcaciones.

“Vienen directamente de Japón y estarán en dos paseos y en la macroplaza. Mandamos cartas a todas las embajadas y Japón respondió afirmativamente. No nos van a cobrar, sólo el hospedaje y alimentación pero fue invitación de los hoteleros”.

Pese a que todavía no se define cuál será la figura que representará al “mal humor” descartó que pueda ser algún personaje político.

“Político no porque no queremos mezclar la política con el Carnaval. El Carnaval es de todos los partidos y si quemamos al político de un color al otro año se quemará al del otro y va a ser cosa de nunca acabar. No queremos politizar el Carnaval”.

En ese sentido informó que la gente podrá votar a través de la página del comité por figuras intangibles o por algún personaje de moda.

Asimismo confirmó la participación de los pequeños comerciantes a través de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco).

Agregó que también habrá comparsas y personas disfrazadas de personajes de películas o caricaturas como la Guerra de las Galaxias y Bob Esponja, entre otros.