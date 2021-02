Confinamiento disparó obesidad

Estadísticas de la UNAM revelaron que durante el confinamiento por Covid-19 se vió un incremento de peso de más de cinco kilos en las personas, esto debido a que se dejaron de realizar muchas actividades que ayudaban a mantener el cuerpo en constante movimiento.

La nutrióloga Guadalupe Rodríguez Matus, reafirmó estos datos de acuerdo a su experiencia en los casos atendidos en el municipio de Veracruz durante el 2020.

"Sí aumentó demasiado la obesidad y el sedentarismo, ya que van de la mano, debido a que el sedentarismo hace que tengamos mucho tiempo de ocio y este provoca que estemos comiendo cosas que no nos benefician, ya sean alimentos altos en calorías, dulces, comida chatarra o muy procesada", explicó.

Sobrepeso infantil

Declaró que la población infantil ha sido la que más ha aumentado de peso, debido a que los niños, a diferencia de los adultos, sí se encuentran en total confinamiento.

"En donde estoy viendo más obesidad o aumento de peso es en los niños, porque ellos dejaron de hacer sus actividades y están en completo encierro, recibiendo sus clases en línea donde ya desde ahí pasan un buen rato sentados frente a una pantalla. A diferencia de los adultos que aunque están en casa tienen que hacer el trabajo de la oficina, el del hogar, la comida, entre otras, entonces como adultos tienen más actividades en casa, y los niños al quedarse encerrados pasan más tiempo en la computadora, el celular o los videojuegos", puntualizó.

Recomendaciones

"Las recomendaciones que manejamos de manera general serían, establecer horarios para las actividades de todo el día, pero sobre todo para las comidas, también es importante no tener en casa cosas que no debemos comer, por ejemplo: no comprar galletas, frituras, refrescos", aconsejó.

Destacó que también es importante tener un horario de sueño, donde se cumplan las ocho horas.

"Para snacks pueden utilizar jícamas y pepinos, frutas y verduras que se pueden combinar perfectamente con lo dulce o salado, y así eliminar la ansiedad de estar comiendo".