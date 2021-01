Confían marinos aprobación de acción contra militarización de Puertos

Si en México se respeta la ley, la Suprema Corte de Justicia de la Nación avalará la acción de inconstitucionalidad promovida en el Senado de la República contra la militarización de los puertos marítimos mercantes, confió Antonio Rodríguez Fritz, secretario del Trabajo de la Orden de Capitanes y Pilotos Navales de la República Mexicana.

Recordó que el 7 de diciembre del año 2020 se publicó el decreto federal que reforma diferentes leyes que transfieren todas las atribuciones en materia marítima y portuaria a la Secretaría de Marina-Armada de México.

El impacto directo al sector que representa Rodríguez Fritz es el hecho de haber pasado los puertos mercantes al control de la Secretaría de Marina, cuando siempre estuvieron adscritos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es decir a una autoridad civil.

Es decir, esa reforma de ley impugnada por senadores debilita a las organizaciones e instituciones civiles y militariza funciones administrativas y mercantiles, subrayó.

Recalcó que 46 senadores de la república, uno más del mínimo requerido por la Constitución, presentaron la acción de inconstitucionalidad contra el decreto presidencial de diciembre de 2020, que fue aceptada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Dijo no tener duda de que la Corte dará la razón a quienes impugnan el decreto federal, y afirmó que sí hay una posibilidad real de que la apruebe.

"Si se respeta la ley, absoluta; si se respeta la ley, no existe la menor duda de que es una violación a la Constitución, hecha a sabiendas de que la están violando.

'La Constitución tiene el artículo 122, que fue redactado en época de Benito Juárez: se mantuvo desde 1857, se respetó en 1917 en la Constitución actual, y claramente establece que no pueden en tiempos de paz, y si no que el gobierno diga que estamos en guerra, en tiempos de paz no puede haber militares efectuando acciones que no sean estrictamente relacionadas con la cuestión militar (...); entonces la certeza es absoluta, no hay cómo negarlo, a menos que haya un acto de corrupción que permita la violación de la Constitución", aseveró Rodríguez Fritz.

Exhortó a la ciudadanía a apoyar las acciones contra el crecimiento de la presencia militar y naval en el ámbito civil.

VERACRUZ

El presidente de la ahora conocida como Orden Mexicana de Profesionales Marítimos y Portuarios recordó que en la ciudad de Veracruz se ha visto en los últimos años la entrega de espacios civiles a las fuerzas armadas, particularmente en el centro histórico.

Cabe recordar que los últimos dos gobiernos estatales priistas entregaron a la Marina-Armada de México edificios como el de la antigua Dirección de Tránsito Municipal ubicado en Gómez Farías esquina Francisco Canal, frente al Baluarte de Santiago; el que hace años albergó a Banrural, en Comodoro Azueta esquina Arista; y el de la antigua Escuela Industrial, en Arista esquina Xicoténcatl.

"Los veracruzanos hemos estado viendo cómo cada vez hay más edificios públicos en el malecón, el área circundante del Hospital Naval, todo lo van bloqueando y se lo van apropiando, y los puntos más históricos en Veracruz los estamos perdiendo a manos de los militares", subrayó Rodríguez Fritz.