Confía obispo triunfo de Biden sea esperanza para los migrantes

El cambio de discurso del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, puede traer una luz de cambio hacia los migrantes, con una visión distinta, opinó Carlos Briseño Arch, obispo de Veracruz.

En referencia al político que contendió por el Partido Demócrata y que entrará en funciones en enero de 2021, el clérigo aseveró que no se debe bajar la guardia ante la expectativa de una mejor relación.

"Se esperaría una actitud de conciliación y de renovación con su vecino (México, sobre todo de renovación", opinó Briseño Arch.

Cabe recordar que el estado de Veracruz es paso de miles de indocumentados centroamericanos en su camino hacia la Unión Americana, en busca de una vida mejor para sus familias.

Sin embargo la frontera entre México y Estados Unidos se hizo más difícil de cruzar en el gobierno de Trump, con la construcción del muro que le causó muchas críticas en la comunidad internacional.

Briseño Arch dejó en claro que se debe esperar a que Biden rinda protesta en enero y entre en funciones para tener elementos y opinar sobre su gobierno.

Sin embargo, admitió que la expectativa es mucha debido a su discurso conciliador y de unidad.

El obispo de Veracruz destacó el mensaje incluyente del político estadounidense que relevará a Donald Trump dentro de algunas semanas y lo consideró una buena nueva para todos.

En tanto, continúa la lucha colectiva e individual ante el anunciado rebrote de coronavirus, y el obispo llamó a no bajar la guardia y no relajar las medidas de prevención, para que no se incrementen las cifras fatales en Veracruz y en todo México.