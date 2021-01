Confía Juan Vergel obtener candidatura para alcaldía de Xalapa

El ex director de gobernación del Municipio de Xalapa, Juan Vergel Pacheco, confió en obtener la candidatura para la alcaldía de la Ciudad.

Dijo que esperará los tiempo y las reglas que determinarán si es hombre o mujer quien busque la alcaldía de Xalapa.

"Si como lo espero logró motivar el interés de la militancia y las dirigencias estaré participando. Esto tiene que ver con la definición de si se decide qué la candidatura sea para un militante o un ciudadano, por otro lado si se decide si se postula un hombre o una mujer".

Confió en que la convocatoria de Morena permita la libre competencia para buscar la candidatura a la alcaldía de Xalapa.

"Yo no quisiera que una mujer que tiene condiciones de competir fuera eliminada por ser mujer y que Morena eligiera un hombre por género, sin antes revisar los perfiles, trayectorias y es lo mismo que espero, que no me eliminen por ser hombre".

Dijo que Morena debe de evaluar las circunstancias cómo es la alianza de oposición, la trayectoria de los aspirantes y otros temas importantes para ganar la alcaldía de Xalapa