Conductores acusan abusos de tránsitos municipales

Buscando hacer justicia para la mayoría de ciudadanos que constantemente se quejan del acoso por parte de los agentes de tránsito del municipio de Veracruz y haciendo caso a esa inconformidad colectiva, el pasado jueves el abogado Alberto Baca Vela presentó ante el ayuntamiento una denuncia por inconformidad administrativa contra oficiales de la dirección de tránsito del puerto.

"Presentamos un recurso administrativo en el que pedimos a grandes rasgos cuatro cosas:

1.- Que la sanción que se aplicó al caso que nos ocupa, se demuestre su licitud

2.- Que se le deslinde responsabilidad administrativa sobre los agentes o agente de tránsito que decretaron la sanción.

3.- Que el ayuntamiento cumpla con su obligación patrimonial de responder al daño del ciudadano y le devuelva su dinero

4.- Y que se revisen dos oscuros artículos del reglamento de tránsito que son inconstitucionales y dejan en indefensión al ciudadano.

Todo nació debido a que un pariente suyo fue infraccionado por un agente de tránsito de apellido Tapia, la detención de la unidad fue debido a que no traía una placa, infracción considerada como "leve", pues la falta, según el reglamento, entra en la clasificación A o B, con un "castigo" económico, mas no amerita levantamiento, arrastre y corralón de la unidad, lo cual sí hicieron los agentes involucrados. Esta acción sólo procede en las infracciones C y D consideradas como graves.

Artículos oscuros

En cuanto a los artículos del reglamento que él señala considera que la redacción de éstos es "oscura" y que es necesario corregir la redacción de cada uno.

"Uno de los artículos dice que el agente de tránsito tiene facultades para mandar a un carro al corralón si ve la infracción in flagrancia, en una interpretación analítica concluimos que se trata de una infracción C y D, pero si el agente de tránsito en su mediana preparación académica lee el artículo solito determinará que todas las infracciones son in flagrancia, y es que todas las infracciones son flagrantes, entonces todos caemos en esa hipótesis y por cualquier cosa te pueden llevar al corralón".

Alberto Baca aún desconoce cuándo le puedan dar respuesta a su recurso interpuesto, pero aún cuenta con dos instancias más por si no le dan respuestas, sería entonces dirigirse con el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y después sería con el Poder Judicial de la Federación.

"Yo más que la resolución del caso en particular, voy a que la suprema corte revise el reglamento de tránsito y nos diga cuáles son los artículos que están mal redactados y que dejan al ciudadano veracruzano en indefensión y que sean catalogados de inconstitucionales", concluye el defensor jurídico.