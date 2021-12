condiciones_garantizan_regreso_a_clases_presenciales_en_enero:_huerta

Señaló que la vacuna Cansino aplicada a los maestros es efectiva y no hay riesgo de que repunten los contagios con las aulas llenas.

Cabe recordar que las autoridades del área educativa informaron que en 2022 será inminente la reincorporación a los salones de manera presencial.

"No tenemos problema, ya hubo niños en clases y a partir de enero ya no habrá opción porque será presencial. No hay ningún temor, hay evidencia, hay pruebas y mi hija está en la escuela sin ningún problema".

Por otro lado el funcionario federal admitió que la vacuna Cansino no es aceptada por países como Estados Unidos para permitir el ingreso a ficha nación, sin embargo, su efectividad ya debería ser reconocida.

"Es un tema de relaciones internacionales, de que la Organización Mundial de la Salud no acaba de aprobar ni desaprobar y es una vacuna que garantiza su efectividad con está demostrado en el regreso a clases presenciales".

Insistió en que la vacuna Cansino es efectiva, sin embargo, no es aceptada por el país vecino del norte (desde el 18 de noviembre) para que las personas puedan ingresar, pues se trata de un tema de reconocimiento internacional.

"Lo extraño es que tampoco dicen que no sirve pero los resultados son inminentes. Nosotros no nos queda más que exigir a la OMS que resuelva".