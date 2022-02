"En todo el estado de Veracruz está prohibido utilizar animales vivos para cualquier tipo de evento público, desde el 2016, y es una pena que al día de hoy no haya ninguna pena aplicada; sancionamos estos eventos y pedimos, de la manera más rígida que se lleven a cabo las investigaciones y que se sancione a quienes cometieron los hechos. Ya no podemos estar al albedrío de una autoridad tan pasiva que no respeta a nuestros animales", denunció José González Martínez, presidente de la Asociación Veracruzana para la Concientización Ambiental A.C. y miembro de la Red Nacional Antitaurina cuyo objetivo es abolir la tauromaquia en todo México.

Subrayó que la postura de la organización con respecto a los hechos realizados en Tlacotalpan, Veracruz con motivo de las fiestas de la Candelaria es reprobable e ilegal, pues va en contra de lo estipulado por el artículo 264 Bis del Código Penal para el estado de Veracruz, que tipifica el maltrato animal como delito a investigar, y el artículo 28 fracción V y VII de Ley de Protección a los Animales, ponderando en este sentido que la utilización de cualquier animal en fiesta patronal se percibe como falta administrativa.