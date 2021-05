Con turismo ecológico, Pepe Cruz busca potenciar a La Antigua

" La Antigua es una joya cultural, siempre se ha peleado con Veracruz el título de primer municipio, pues los primeros pasos de Cortés fueron en La Antigua , entonces es una joya que hay que potenciar, pero no nada más tenemos eso, tenemos el paseo de aves que emigran a otros países dos veces al año y además tenemos ya el primer campamento tortuguero en el municipio, anoche me dieron la noticia de que ya tenemos dos tortugas desovando", declaró durante su visita al Corporativo Imagen del Golfo.

El también licenciado en Administración agregó que es urgente reforestar para frenar el deterioro ambiental.

"Urge reforestar porque nos estamos acabando al mundo y me he encontrado con ciudadanos que piden cortar algunos árboles porque les estorba, pero está prohibido cortar árboles, he propuesto sembrar y ayudar al medio ambiente, plantar árboles para hacer de La Antigua un pulmón ecológico", subrayó.

Reconoció que la ciudadanía tiene muchas necesidades, sin embargo, lo que más solicitan son mejores servicios de salud.

"A pesar de que estamos en pandemia, en Cardel no contamos con un hospital al cien por ciento, con todo lo necesario para atender enfermedades mayores, igual carecen de medicinas y de laboratorios especializados, por eso, una de mis propuestas de campaña es instalar farmacias comunitarias donde se obsequie el medicamento o se venda a muy bajo costo", afirmó.

En cuanto a los servicios públicos dijo que hay que mejorar el alumbrado público y el agua.

"En Cardel el servicio de agua es bueno, solamente hay que mejorarlo, es un municipio rico en agua, estamos en medio del mar y del río, solamente necesitaríamos apretar las tuercas en algunos rubros", señaló.

Dijo que es un municipio bastante seguro, sin embargo se dan algunos delitos menores como robos de tanques de gas o gallinas.

Respecto a la economía detalló que depende mucho de los dos ingenios que se ubican en la zona.

"Tenemos dos ingenios que nos ayudan mucho a la economía, el problema es que la zafra solo dura 5 ó 6 meses, entonces queremos gestionar unas maquiladoras o unas fábricas para garantizar las fuentes de trabajo y de ingresos para las familias del municipio", manifestó.

Destacó que de ser elegido como el próximo alcalde, buscará la municipalización de la policía, pues depende del Gobierno del Estado y dará continuidad a las becas para estudiantes.

Finalmente pidió a la población que salgan a votar este 6 de junio con todas las medidas de seguridad y sanidad para evitar contagios.