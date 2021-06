Con precaución y sin descuidar medidas sanitarias se puede volver a la normalidad

Desde su perspectiva, se deberá aprender a convivir con el coronavirus pues llegó para quedarse y volverse endémico, como una visita que llega y ya no se va de casa. Y no se puede vivir eternamente en confinamiento porque la economía no puede restringirse indefinidamente.

Sin embargo tampoco se puede caer en el extremo de la disipación como si el Covid-19 nunca hubiera irrumpido en la cotidianidad, porque el riesgo no desaparece con la aplicación de la vacuna y las personas deben seguir cuidándose, alertó.

"Es comprensible que tanto el sector privado como también el gobierno necesitan que regresemos a la normalidad, por un tema económico. El gobierno y la iniciativa privada necesitan que haya generación de riqueza para que haya empleo, pero sí es importante que como sociedad no nos descuidemos.

"Hay una corresponsabilidad de la sociedad. Como sociedad no debemos confiarnos, debemos tomar medidas de precaución, y si vemos que algún miembro de la familia tiene algún síntoma, de inmediato aislarlo y hacernos las pruebas, porque aunque estemos vacunados eso no implica que no podamos contagiarnos ni desarrollar síntomas, y sí podemos contagiar a otras personas", señaló Zúñiga.

Admitió que en centros comerciales, escuelas, restaurantes y otros espacios, incluidos los que son al aire libre, sí toman muchas medidas sanitarias, pero el riesgo es alto en sitios como las discotecas y antros cerrados y con alta afluencia de personas.

Resaltó que en muchos centros nocturnos hay un riesgo latente de saturación y relajación de los filtros sanitarios, lo que constituye un elevado peligro de contagios, pues se relajan medidas como la sana distancia y el uso de cubrebocas, que suele estorbar en sitios con poca ventilación.

La experiencia del pasado explica que llega un momento en que la sociedad se harta del encierro y entonces se asume a las enfermedades como algo cotidiano y hay dos posibles escenarios: se halla la cura para el mal, o en el peor de los casos la población se harta de luchar ante lo inevitable, dijo.

Zúñiga Mezano recalcó que debe hallarse la forma de volver a la normalidad y a las actividades productivas para que no se retraiga más la economía, pero sin dejar la salud en segundo término.

