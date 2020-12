Con pasteles y cerámica paga las quimioterapias de su hijo

Fue en noviembre del año pasado, cuando a Juana Esther Ramírez Díaz le dijeron en la clínica 14 del IMSS que su hijo Daniel de Jesús Puga Ramírez de 14 años tenía leucemia linfoblástica aguda de célula de tipo T. Al principio se creía que tenía un tipo de dengue pero el diagnóstico fue diferente.

Desde entonces, inició una lucha y esfuerzo por mantener a su hijo estable en cuanto a su condición de salud, familiares le apoyaron para que vendiera lo que fuera y fue así como hoy entre figuras de cerámica, rifas, venta de cubrebocas y de pasteles se ha podido apoyar.

"Hay mucha gente que me apoyó dándome cosas para que yo las rifara y de ahí fue sacando, solventándome para algunas semanas, había semanas que no me daba el dinero ni con mi sueldo, ni con el apoyo de la familia, no me daba porque no era mucho", comenta.

Su hermana le ha apoyado dándole figuras de cerámica que vende por medio de publicaciones en redes sociales y antes en la casa de su mamá a donde se tuvo que ir a vivir para poder estar cerca del IMSS en caso de crisis de su hijo.

Carencias en contra

La esperaginasa es uno de los medicamentos que necesita Daniel, ampolleta que cuesta dos mil 100 pesos y se tenían que comprar ocho a la semana. La profesora, quien está muy agradecida con el apoyo y la empatía del director de la escuela particular para la que trabaja, tiene así que buscar varias alternativas.

"A raíz de que empezó la pandemia, no había cubrebocas en ninguna farmacia y mi hermana me hizo los cubrebocas para que vendas y la verdad con todo esto iniciando en marzo, si vendimos, no eran cantidades elevadas pero si vendíamos y también me solventaba", cuenta Esther quien asegura ha habido gente que no la conoce pero se pone en contacto para darle cosas que rife o venda, como los pasteles.

Otra de las situaciones con las que ha batallado es la falta de quimios y medicamentos en el hospital, a veces hay y a veces no, las quimioterapias a inicios de año no había. "Metimos las compañeras y yo los oficios porque no había medicamento, hacíamos las quejas, tengo ahí mis facturas, una que otra me devolvieron pero siguen las demás adentro".

Todos los medicamentos que ha comprado en farmacias particulares los ha facturado y espera que el IMSS le reembolse el dinero. A Daniel lo que le afecta más son las quimioterapias y sus efectos secundarios.

Quien quiera apoyarlo comprando cerámica puede solicitarlo al número de su señora madre: 229 134 4912.

