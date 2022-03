En entrevista explicó que la llamada sí se da, pero suele ocurrir que se trate de un extorsionador solitario que sabe manipular el temor de su objetivo.

"En muchas ocasiones son extorsiones no verdaderas, el que las ejecuta muchas veces no representa a ninguna organización criminal. Es importante considerarlo porque en ocasiones hay empresarios que pagan derecho de piso por extorsiones no verdaderas.

"Cuando una organización criminal va a cobrar derecho de piso va, toca la puerta, se hace presente; no se oculta, ejecuta ese cobro de derecho de piso. Habría que ver cuáles son verdaderos y cuáles no", recalcó Zúñiga Mezano.

Dijo que esas personas aprovechan el temor de su prospecto de víctima para orillarla a que les pague, pero cuando ésta no se deja intimidar fracasan y la dejan en paz.

Por lo tanto, quien recibe una llamada telefónica así debe cortarla de inmediato y no caer en el juego del falso extorsionador, recalcó el presidente de Comunidades Seguras.

"Algo que se escucha mucho es 'esa persona no se metía con nadie, no decía nada, no se quejaba'. Pues ésa es la víctima perfecta. La persona que se queja, que levanta la voz, la que denuncia, no es sujeta a ser víctima de un delito.

"Cuando denuncias, cuando levantas la voz, el mismo delincuente dice 'aquí no porque aquí va a haber problema'. Entonces hay que cambiar el chip: en la medida que exijamos, que denunciemos, vamos a obligar a la autoridad a actuar y tendrá que perseguir a los delincuentes", puntualizó Zúñiga Mezano.

