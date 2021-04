Comunidad LGBT confía ser incluida en temas de identidad de género

La comunidad LGBT confío en que los aspirantes a las diputaciones locales y federales incluyan dentro de sus propuestas planteamientos sobre identidad de género.

Flyppi Morales, presidenta de la Agrupación Por un Veracruz Sin Discriminación, lamentó que cada que hay elecciones los aspirantes a diferentes cargos de elección popular se acerquen a ellos para buscar el voto, sin embargo, al llegar al cargo se olvidan de las promesas.

En su caso, expresó que tiene cuatro años en un proceso de cambio de identidad de género.

"Siempre son promesas y son promesas incumplidas. Yo tengo cuatro años en un proceso de cambio de identidad de género donde empecé en la Ciudad de México, hace cuatro años y mi estado no está reservando las actas primogénitas y tuve que llegar a una demanda y ya casi son dos años".

Insistió en que se necesita una propuesta real y tangible para la comunidad, que beneficie y otorgue los derechos correspondientes como la identidad de género.

"Me ha detenido en muchas cosas porque necesitamos el documento oficial. Nosotras lo hacemos para protegernos, sentirnos más seguras y tener documentos oficiales. Yo no puedo salir de mi país porque soy indocumentada en mi propio país. Soy indocumentada porque inicié el proceso hace cuatro años y a la fecha no tengo documentos oficiales y ya aparezco con dos identidades, la que me dieron mis padres y la que inicié en Ciudad de México".

Exhortó al electorado en general y sobre todo de la comunidad LGBT a analizar las propuestas de los candidatos a cargos de elección popular para emitir un voto razonado.

Cabe mencionar que otras agrupaciones LGBT se pronunciaron por los matrimonios igualitarios, pues siguen tramitando amparos para legalizar la unión de parejas del mismo sexo.