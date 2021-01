Comparten receta para la ´CRUDA´

Las fechas decembrinas evocan una ingesta de comida y alcohol mayor a la que se consume normalmente. El alcohol detiene la glándula pituitaria y produce la hormona anti diurética vasopresina, que normalmente restringe la producción de orina.

Esto significa que se terminará perdiendo más agua de la que se ingiere, lo que provoca una deshidratación que irrita los vasos sanguíneos y provoca dolores de cabeza. Es ahí cuando se dice que uno tiene resaca o lo que se conoce coloquialmente como "cruda".

Tanto los 25 de diciembre como el 1 de enero son los días en los que la cruda es un "mal" común en muchos hogares, pero...¿qué soluciones tienen los veracruzanos a esto?.

"Con agua mineral, limón y sal, tipo suero es lo que me hago cuando tengo cruda, ya, después de unos cuarenta minutos de haberme tomado esto, me como un plátano", comenta Martín Tetelpa, ciudadano boqueño.

Las opciones

"Sigo tomando más cheve al otro día y un caldo de birria", dice Carlos Alberto Salgado Fuentes de 35 años, quien asegura que solo se toma las cervezas necesarias si no vuelve a agarrar la "rumba".

Por su parte Jorge González Tapia asegura que como la "cruda" es deshidratación, él recurre a lo básico, "Tomándose bebidas tipo suero, de las que venden en la tienda".

Miguel Joaquín por su parte prefiere una bebida para deportistas o electrolitos naturales. "Agua de coco es buena, tepache y hasta el tejuino también".

"Me tomo una cerveza, solo una, porque si me tomo otra me sigo, y después de esa cerveza tomo gatorade", dice Adolfo López Amaya, DJ de la zona conurbada.

Variantes

Otras medidas conocidas son el caldo de erizo el cual tiene propiedades como favorecer la circulación sanguínea, posee potasio, proteínas, aminoácidos; sin embargo, hay temporadas en el que el erizo rojo está prohibido en restaurantes ya sea por veda o por salubridad.

Para otros el café es otra opción, la michelada, la cerveza con jugo de tomate, el mondongo, el pozole, el puchero, los chilaquiles, el caldo tlalpeño, caldo de camarón. Otros más recurren a solo tomar agua.

En Veracruz–Boca del Río son varios los puntos a donde la gente acude el primero de enero por la tarde a curarse la cruda, como son las marisquerías o birrierías del mercado Hidalgo.