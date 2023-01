¡Justicia! Gritan compañeros de Joel; le arrebataron la vida durante un asalto en Veracruz

Visiblemente consternados alumnos, maestros y padres de familia del COBAEV 62 rindieron un homenaje a Joel, joven de 17 años que cursaba el quinto semestre y fue asesinado la tarde del martes por presuntamente poner resistencia a un asalto a unas cuadras de su casa en la Reserva 4, en Veracruz.

Tras este hecho, alumnos y padres de familia sostuvieron una reunión con maestros y el director del COBAEV 62 para externar su sentir por el homicidio de Joel a unas cuadras del plantel, pero también alzaron la voz y exigieron mayor seguridad en la zona.

En la cancha del COBAEV 62 amigos y compañeros recordaron con algunas palabras a Joel, exigieron justicia y manifestaron sentirse inseguros en calles de esta colonia.

Quienes entran temprano o salen en la tarde, señalaron la falta de alumbrado y vigilancia en los alrededores del plantel, las calles están solas cuando se trasladan temprano.

"Realmente siento que lo más triste es que tenga que haber sucedido algo así para que se tomaran medidas de seguridad, esto es algo que no es la primera vez, no en el aspecto del hecho, sino de la inseguridad, es algo que está latente. Quienes venimos a entrenar en las tardes sabemos que la zona es peligrosa, esta oscuro, no hay seguridad, siempre tenemos que venirnos en bolita y tristemente es algo que tiene que ser así", dijo Cristina compañera de clase de Joel.

La joven lamentó que le hayan arrebatado la vida de una forma violenta a Joel, a quien describe como callado y tranquilo.

Pidió se implementen medidas de autoprotección en la escuela para la hora de salida y entrada, pero también vigilancia y que estos reclamos no queden solo en palabras sino se concreten acciones.

Padres temen por sus hijos

La señora Claudia Asunción Herreros, madre de un alumno del COBAEV 62, reconoció que la zona es insegura.

"La verdad si es demasiado insegura, ya en lo que es el transcurso de la mañana no, muy temprano siento que aparte de mi hijo, muchas chicas llegan más temprano y sé que luego está cerrado el portón como para que lleguen muy temprano, a esa hora todavía no hay movimiento, está muy solas (las calles); dicen que hay policías, pero yo no he visto movimiento".

Mencionó que su hijo se va solo de la casa a la escuela, sin embargo, tras este hecho, dijo lo acompañará. Pidió mayor seguridad pues en la zona también hay una primaria y secundaria.

La señora Rosa Luz, madre de una joven compañera de salón de Joel, se sumó a la exigencia de justicia y señaló que la zona es insegura, por ello acompaña siempre a su hija de la casa a la escuela.

"Más tarde si es insegura, sobre todo ellos que salen un poquito más tarde (...) Aunque digan que la ando cuidando no es eso, por la inseguridad sobre todo porque también van al deporte en la tarde".

La Banda de Guerra rindió un homenaje a Joel quien formaba parte de esta, se realizó el pase de lista, realizaron un minuto de silencio y concluyeron con consignas de justicia.

