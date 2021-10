Agregó que, a pesar de que hubo más desempleo en los últimos meses, el comercio local se ha mantenido con firmeza.

"Hemos estado manteniéndonos firmes y trabajando, en Cámara de Comercio tratamos de apoyar en lo que más se pueda a las organizaciones, a los comerciantes para que puedan retornar o puedan continuar su trabajo", manifestó.

Subrayó el entusiasmo del sector comercial por el repunte de ventas que esperan para las temporadas festivas del último trimestre del año.

"Estamos muy optimistas, pues pensamos que con este cierre de año tendremos un buen repunte, pero sí hay que seguirnos cuidando, vamos a tener más apertura pero necesitamos cuidarnos mucho más que nunca, todavía", advirtió.

Aseguró que la caída de las redes sociales más usadas para la venta de productos no afectó tanto al comercio de la zona conurbada.

"Fue una afectación mínima, en realidad no se sintió mucho, solo fueron aproximadamente seis horas sin el sistema, pero sí pudieron trabajar, no hay reportes de daños graves por el servicio pues usaron otros medios, como el teléfono, realmente buscaron la manera de comunicarse y no hubo pérdidas", concluyó.