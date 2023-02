¡Mega tronco! Calles de la Reserva 2 en Veracruz son obstaculizadas y dificulta el paso del peatón

Qué onda banda, esta vez quiero pedirles el apoyo a mis compás de La Reserva 2, dónde tuvieron la gran idea, por no decir otra cosa, de colocar un gran tronco de un árbol, supongo que a manera de asiento, casi en medio de la calle.

Ya no la chiflan, están bien que la banda malandra tenga su punto de reunión ahí, pero de plano háganse a un ladino, para que puedan pasar los vehículos sin tanto pedalearle, sean conscientes y no amueblen más al prójimo, si de por sí esa calle está del queque y todavía le ponen obstáculos, no sean así.

Y es que esa calle de Copite es de las pocas que está sin pavimentar, la flota de por ahí no distingue si camina en la banqueta o en la calle, porque no hay, ni banqueta ni calle, más bien hay una serie de obstáculos que hacen difícil al peatón andar por ahí, pues cuando no es el montón de basura es la montaña de escombros lo que no permite caminar con seguridad o de plano un trincado de árbol, que la hace de sala de estar de la banda.

Además de que las autoridades no les cumplen ustedes mismos, mi raza, se la complican, pues en lugar de amontonar la basura y el escombro o poner un troncote, pónganse a limpiar para que por lo menos puedan caminar sin tanta bronca por ahí.

Ya supe que por caminar sobre un suelo irregular, lleno de puertitas y piedrotas las doñas se andan cayendo y hasta al hospital han ido a parar con huesos rotos, por día banda sean más conscientes, acuérdense que tienen mamá y no queremos que se vayan a romper algún hueso, ni Dios lo permita.

