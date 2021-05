Colectivo Solecito realizará acto conmemorativo por 10 de mayo

"Haremos un acto conmemorativo por la ausencia de nuestros hijos, porque no es un día que tengamos nada que festejar, para nosotras es un día de lucha y justicia para ellos, que sepan que los estamos buscando y no nos vamos a rendir nunca, también para que la autoridades oigan que nosotras estamos en la lucha".

El evento será en el Faro Venustiano Carranza a las 10:00 de la mañana, sin embargo, dejaron claro que no se realizará una marcha ya que no todos tienen la segunda vacuna contra la Covid-19. Castro Toss aseguró que siguen trabajando en Arbolillo, donde hasta la fecha han encontrado más de 42 cuerpos.

"Hubo entregas y notificaciones pero un número exacto no lo tenemos, nosotros seguimos trabajando en Arbolillo, donde llevamos más de 42 cuerpos, para nosotros tesoros encontrados".

Comentó que para una madre el encontrar a sus desaparecidos las hace tener sentimientos encontrados, ya que no quisieran encontrarlos en esas circunstancias.

"Siempre he dicho que una madre nunca se cansa de buscar, yo les digo que no se rindan, que luchen y se unan a un colectivo. Yo dejé de trabajar, ahora mi trabajo es el colectivo asesorando a las compañeras, no es lucha de competencia sino de resistencia. Yo busco a mi hijo Roberto Carlos Casso Castro, desaparecido el 24 de diciembre del 2011", finalizó.

