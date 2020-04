Clausura PMA Soriana de Boca del Río por no respetar medidas sanitarias

La Procuraduría del Medio Ambiente de Veracruz clausuró la sucursal de la tienda Soriana ubicada en el municipio de Boca del Río, por mala disposición de los desechos sanitarios.

Después de la confirmación de primer caso de contagio de Covid-19 de un trabajador de la tienda, la PMA inspeccionó el lugar, percatándose de que los cubrebocas eran desechados a la basura común.

"Lamentablemente lo que encontramos en nuestra inspección fue que la empresa no guardó las medidas debidas para garantizar que estos residuos no contaminaran o afectaran a terceros. Es decir, los cubrebocas estaban siendo vertidos de manera inadecuada, e incluso convivían con comida... y que estos lugares donde confinaban los cubrebocas no eran los adecuados", explicó el procurador de Medio Ambiente, Sergio Rodríguez Cortés.

La medida es una suspensión temporal total por parte de la PMA, por lo que deben acatar la disposición de la autoridad que los requirió si desean abrir nuevamente.