Clausura de farmacéuticas ha afectado a niños con cáncer

Son 16 empresas la que no producen los fármacos; medicina importadas no son revisadas totalmente

En Veracruz los niños con cáncer tenían hasta cuatro meses sin recibir tratamiento, pero además en el país hay infantes que supuestamente han presentado reacciones secundarias por los medicamentos que se importan, señaló Alejandro Barbosa, presidente de la Fundación Nariz Roja, de Guadalajara.





Dijo que son 16 empresas que no están produciendo el fármaco que se necesita para tratar el cáncer, pues tienen el sello de clausura en sus máquinas de producción y en todo el país hay ausencia de medicamentos.





Recordó que al importar medicamentos el producto debe pasar por un proceso de revisión y pasando la "cuarentena" se ocupa, sin embargo, actualmente se compra y consume de mediato por ello ya investigan las supuestas reacciones secundarias que han generado en los niños los fármacos que llegan de otros países.





"La autoridad le ha apostado a la compra en el mercado internacional, compran y todavía se los roban. El país compra medicamentos al aire. Hemos investigado año y medio, nos hemos ido a los laboratorios y son 16 empresas que no están produciendo y hay que preguntar por qué tienen el sello de clausura en sus máquinas".





Urge un censo





Expresó que en México no hay cifras certeras de los pacientes con cáncer ni de qué tipo es, por eso tampoco hay esquemas adecuados para atenderlos.





En el caso de Veracruz reconoció la labor del doctor del Hospital Infantil, Sergio Miguel Gómez, pues son 70 vidas que necesitan medicamentos para curarse por lo que es necesario que las recetas se surtan al 100 por ciento.





"A nivel federal los padres de familia solicitaron un censo de los niños enfermos de esto, incluso Zoe Robledo se comprometió a hacerlo porque el IMSS no sabe cuántos hay, no se sabe ni qué tipo de cáncer ni cuántos pacientes son adultos o niños, al no conocerse el problema no se puede conocer la solución porque los medicamentos no son los mismos".





Señaló que la falta de medicamentos es recurrente, pero los papás no quieren denunciar por temor a perder el apoyo que les dan para sus hijos.





La Fundación Nariz Roja se conformó hace 10 años, ayuda con campañas para conseguir sangre para transfusiones de los pacientes. Hace cinco años iniciaron un esquema escolar para que los niños no pierdan las clases.





En 2019 comenzaron a apoyar con medicamentos a Tabasco, Chiapas y actualmente Veracruz.