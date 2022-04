Cierre del Puerto perjudicó a lancheros de Veracruz

Levy Guzmán Morales, Prestador de Servicios Turísticos "Susana", comentó que aunque sí notaron un aumento en sus ventas, no obtuvieron las ganancias que esperaban puesto que las autoridades estuvieron cerrando el Puerto a tempranas horas del día.

"La verdad los primeros días, jueves y viernes, no hicimos nada porque cerraron el Puerto a las 2 de la tarde. Hoy domingo también nos van a cerrar temprano porque está corriendo un poquito de viento, hay compañeros que pasando el mediodía no llevaban ni 2 pasajeros y pues no ganamos", comentó el Prestador de Servicios en Villa del Mar.