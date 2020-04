Cierran más de 50 hoteles en Veracruz, Boca y Xalapa; miles de empleos en riesgo

En la zona conurbada Veracruz – Boca del Río, 19 hoteles suspendieron actividades debido a la contingencia sanitaria por el Covid-19, confirmó Santiago Caramés Chaparro, presidente de la Asociación Nacional de Hoteles y Moteles de Veracruz.

Entre los hoteles que cerraron provisionalmente se encuentran el Four Points by Sheraton, Hotel Índigo y Villas Dalí. Este último tiene programado reanudar actividades el 30 de abril.

Según se confirmó, en el municipio de Boca del Río el hotel Rívoli aún no define si continuará en operaciones o suspenderá actividades de manera temporal.

El líder hotelero en Veracruz especificó que la suspensión temporal en el servicio de hospedaje se debe a la optimización de recursos económicos.

"El cierre se ha debido, más que nada, a cuestiones económicas, ya que tener abierto un hotel genera un mayor gasto que tenerlo cerrado, inclusive pagando los salarios. Por ejemplo, muchos hoteles tienen aire acondicionado general y para que trabaje deben tenerlo a un mínimo del 40 por ciento, aunque el hotel esté vacío, entonces el gasto se está generando", explicó.

Hay hoteles que han anunciado su reapertura para finales de mayo e incluso en junio.

"Otros no tienen fecha, solamente están esperando que esto se tranquilice para poder abrir", especificó.

Santiago Caramés Chaparro especificó que las empresas del ramo que han cerrado temporalmente no reportan recorte de personal. De la misma forma, continúan pagando el sueldo a sus empleados.

Esto, pese al impacto económico que refleja el sector hotelero. Pues en la semana más alta del año, la ocupación hotelera cayó aproximadamente 92 por ciento en la zona conurbada Veracruz – Boca del Río.

"Esta semana que pasó, de una ocupación del 100 por ciento bajó al 8 por ciento más o menos", dijo sobre las pérdidas que está reflejando el sector por la emergencia sanitaria causada por el Covid-19.

Cierran 23 hoteles solo en Xalapa

En Xalapa y la región cerca de 23 hoteles decidieron cerrar de manera temporal ante la baja ocupación por la pandemia por el Covid-19.

El presidente de la Unión de Empresarios Hoteleros de la Región de Cultura y Aventura, Marcos Suárez Domínguez, señaló que están haciendo un esfuerzo por cubrir la nómina de su plantilla laboral hasta el próximo 30 de abril.

Y es que dijo que de los hoteleros que conforman la unión, el 60 por ciento está sin actividad de manera temporal.

Remarcó que no tiene sentido generar gastos por lo que en este momento se están esforzando por seguir cubriendo la nómina de sus trabajadores.

Detalló que en promedio hay entre 5 y 10 trabajadores por hotel aunque en los de cadena son muchos más.

El empresario hotelero reiteró que lo que pretenden es disminuir sus gastos de servicios como gas, energía eléctrica, agua y otros, "por eso es que se toma la decisión de cerrar actividades para que no estés generando más gastos".

Ocupación del 5% en Zona Centro

El presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de las Altas Montaña, Fernando Trueba Coll, recordó que son 46 hoteles y moteles los que hay en la zona Centro, de los que al momento no se tiene idea de cuántos son los que han cerrado, pero al menos en su caso, el hotel Trueba abriría hasta el primero de mayo.

Explicó que las autoridades ya hicieron su parte, dieron las medidas sanitarias con oportunidad y cerraron los espacios públicos, por lo que el 90 por ciento está en manos de la población.

Mencionó que quizá haya algunos hoteles o moteles que estén haciendo esfuerzos por no cerrar, pero al momento la ocupación es de apenas 5 por ciento, por lo que no es rentable y no hay manera de operar con ese porcentaje.

Trueba Coll agregó que independientemente de cuándo pudieran reactivarse, no es un proceso inmediato en el que empiecen a tener ocupación.

Consideró que si los ciudadanos acatan la cuarentena, a finales de este mes se podría dar la curva hacia arriba de la enfermedad y se podría romper el aislamiento.

Pagan mitad de salario en Norte de la entidad

Por falta de usuarios y turistas, un total de cuatro hoteles cerraron temporalmente, pero otros más están por suspender sus actividades en los próximos días debido a que solo tienen ocupación hotelera del 9 por ciento. Los empleados les "adelantaron" sus vacaciones, a otros les pagan medio salario sin tener que trabajar y unos más concretaron acuerdos obrero –patronales para evitar despidos.

La presidenta de la Asociación de Hoteles, Moteles y Prestadores de Servicios Turísticos de la Región Totonaca, Cecilia de Rocío Uresti Villegas declaró que la contingencia sanitaria, causada por el Covid-19, ha generado el cierre de algunos de estos establecimientos.

Pero en los siguientes días, los dueños prevén cerrar más negocios debido a la contingencia por Covid- 19.

"Tenemos registrado cuatro hoteles cerrados aquí en Poza Rica, dos corresponden a hoteles de cadena y los otros dos son negocios de compañeros", expuso.

A pesar del cierre temporal de algunos edificios, los empresarios conservan los empleos de sus colaboradores aunque algunos, mediante un convenio, solo les pagan el 50 por ciento de su salario normal, otros les pagaran lo correspondiente a un mes de sueldo, y unos más les respetarán sus puestos de trabajo.

Aclaró que la poca ocupación hotelera que registran se debe a actividades empresariales o proveedores de algunas áreas de la Secretaría de Salud.

En Poza Rica existen un promedio de 3 mil habitaciones, y un aproximado de 50 hoteles y moteles.