Chicas trans, a la conquista de concursos de belleza en Veracruz

Creció el interés de chicas trans por participar en certámenes de belleza del estado de Veracruz, sin embargo, al no cumplir con los requisitos no pueden concursar.

Jesús Montoya, director estatal de Mis Earth Veracruz, admitió que cada vez reciben más solicitudes de transexuales por formar parte de los certámenes de belleza pero entre sus limitantes se encuentra la edad o nivel de estudios.

"No cumplen con la edad o estudios, no tiene nada que ver con que sean transexuales. Se han acercado como de 30 años porque el proceso para la reasignación de sexo es a partir de los 18 años y es largo y rompe con esto, ya no les da tiempo. Es todo un proceso físico, psicológico. Pero si llega un transexual tan bonito como mis reinas estaría en Mis Earth Veracruz".

A su parecer el género no debe ser limitantes para participar en un concurso que originalmente fue creado para mujeres.

Sin embargo, existen requisitos que todos deben cumplir.

"Nosotros buscamos una mujer que tenga entre 18 y 26 años de edad, que esté estudiando o tenga una carrera, porque queremos romper los estereotipos de que las mujeres de los concursos no tienen estudios. Todos tienen estudios y valores".

Para el concurso de este año recibieron tres solicitudes de chicas trans del norte de Veracruz y cerca de cinco de municipios del centro del estado.