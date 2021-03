Chantajeó Yunes Linares a políticos: Reyes Peralta

Es un cinismo del que fuera gobernador efímero de Veracruz hablar de presos políticos y decir que corre peligro quien fuera su secretario de gobierno, aseveró el abogado Jorge Reyes Peralta, luego de la carta que Miguel Ángel Yunes Linares hizo pública en donde asegura que Rogelio Franco es un preso político.

"Cuando Rogelio Franco era su secretario de gobierno, él era el tesorero que cobraba los chantajes y las extorsiones de las personas a las que le decían te meto a la cárcel o me pagas tanto, entonces ellos no tienen ninguna autoridad moral para venir a decir que les violan sus derechos y que son presos políticos, pues ellos inventaron ese tema", detalló el expresidente del Colegio Nacional de Abogados Penalistas.

Señaló que la Fiscalía General del Estado, en la administración yunista era un cártel de delincuencia organizada.

"Él lo capitaneaba y tenía al fiscal Winckler y Pacho Viejo era su casa de seguridad, entonces en ese tenor, yo pienso que la defensa que hace de su secretario de gobierno, como decía el ´filosofo´ Juan Gabriel: ¡qué cinismo, que ni vergüenza tiene!

Reiteró que el exgobernador no puede hablar de presos políticos, violaciones y todo eso.

"Yo lo viví porque yo lo denuncié, llevé el juicio político contra el fiscal", afirmó.

Respecto a la problemática que tiene tras las rejas al exsecretario de gobierno, Rogelio Franco, dijo que de ese tema en particular habría que estar inmerso en el proceso para saber.

"Pero lo que nosotros sí sabemos es que no tiene vergüenza en hablar de presos políticos él (Yunes Linares), ni el que está en la cárcel. Su casa de seguridad era el penal de Pacho Viejo, ellos metían ahí a todos, ellos fabricaban delincuentes, que no nos vengan ahorita a darse a robados. No sé si esté bien o mal lo que les están haciendo, porque habría que conocer el caso, pero lo que no tienen es vergüenza, porque ellos fueron los expertos en eso", concluyó.