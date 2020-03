Cerrarán San Juan de Ulúa a partir del 24 de marzo

El Instituto Nacional de Antropología e Historia informó que el Museo Fuerte de San Juan de Ulúa permanecerá cerrado, a partir de mañana martes 24 de abril, en atención a la instrucción de la Secretaría de Cultura Federal, como parte de las medidas sanitarias que se toman en el país para prevenir el COVID-19.

El director del museo, Porfirio Castro Cruz, dijo que desde hace una semana el museo trabajó con el 30 por ciento del personal.

"A partir de mañana ya no abrimos, ya no se va a permitir que la gente llegue, entonces no tiene caso que vengan los turistas hasta acá, pues no habrá acceso para nadie", subrayó.

Explicó que los lunes no se abre al público, por lo que el último día que estuvo abierto fue el domingo 21.

"Ahorita vine al museo para hacer labores de limpieza, porque ayer tuvimos 326 visitantes, pues lógicamente se ensuciaron los baños, áreas comunes, mi objetivo ahorita es limpiar todo y dejarlo impecable", manifestó.

Detalló que la idea es dejar todo limpio para cerrarlo y diariamente irá una guardia.

"Hay que venir para ventilar áreas, por la humedad, pero partiendo de los trabajadores que tengan vehículo para que no tengan que tomar transporte colectivo ni taxi y se arriesguen lo menos posible, pues la prioridad es proteger asta donde se pueda a los trabajadores", concluyó.