Centro Histórico de Veracruz, foco rojo en acoso a mujeres

El Centro Histórico de la ciudad de Veracruz es de alta incidencia de acoso callejero hacia las mujeres, pero la zona rural no queda exenta, señaló Blanca Aquino Santiago, directora del Instituto Municipal de las Mujeres.

Explicó que el primer cuadro de la ciudad registra turismo constante y alta movilidad de personas, por ello se requiere más vigilancia por parte de la policía.

"Esta es una zona donde más rondines hay, no solo de la patrulla morada sino también de la patrulla naval. Lo que es el centro es donde más hay rondines aunque hay que reforzarlos y se va a solicitar. El Centro Histórico es una zona a donde llega turismo y hay mucho movimiento y tiene una tendencia de mucha incidencia, hay robos en general a mujeres, a hombres o acoso".

Zona rural

Sobre la zona rural comentó que en lo que va del año al menos 5 mujeres de entre 25 y 40 años se acercaron a solicitar acompañamiento y asesoramiento con perfectiva de género.

Aunque el organismo municipal recibe cerca de 8 denuncias por mes, entre la zona urbana y rural, en su mayoría por violencia física y acoso.

Aquino Santiago admitió que el Programa Mujer Segura se detuvo porque los transportistas no contribuyen con la capacitación.

Argumentan que les afecta económicamente detener los camiones. Sin embargo, con la Secretaría de Seguridad Pública, a través de su Unidad de Género, mantienen el trabajo de la Ruta Segura para taxis y moto-taxis en la zona rural, con énfasis en Santa Fe y Tejería.

Capacitación

"Quieren que las capacitaciones sean breves pero no es de un día, debe ser constante. Nos encontramos con esas trabas. Estamos tratando de poder cubrir no solo la zona urbana sino también la rural. Ellas no tienen manera de accesar a una red y se les complica venir hasta acá".

El módulo del instituto visita zonas rurales para que ellas conozcan las alternativas de denuncia.

Consideró que este año hay más denuncias porque se ganaron sentencias y las mujeres confían en el organismo.