Centro histórico de Veracruz, opacado por postes dañados y cables

Además de cables, en el centro histórico de Veracruz hay postes que fueron sustituidos y no los retiraron, generando mala imagen urbana.

Tal es el caso del que se ubica en Madero entre Zamora y Mario Molina. Dicho poste de la Comisión Federal de Electricidad fue reemplazado hace cerca de cinco años y nunca quitaron la estructura inservible.

Es decir, hay dos postes juntos, pero uno se encuentra a la mitad. Incluso se puede observar que la estructura de concreto tiene las varillas de fuera.

"Hablan de un nuevo reglamento del centro y de poner orden aquí y mejorar la imagen, pero no solo son los cables, hay transformadores a mitad de banqueta y estos postes que ni sirven, no tienen cables y solo los dejaron ahí para no gastar en quitarlos. Lo más fácil fue poner otro poste a un lado y dejar el viejo", dijo la señora Catalina.

Hace tiempo se realizó el reemplazo de dicho poste porque el antiguo estaba a punto de caerse. Esto es, la parte de arriba estaba a punto de desplomarse.

Esa fue la única pieza que retiraron, mientras que dejaron la base inservible sobre la avenida.

"Este no es el único poste, así como esto el centro está repleto de cosas que no sirven. No es solo que reactiven los edificios abandonados, sino que quiten este tipo de basura. Un poste que no sirve es basura y la autoridad debe exigir que las empresas se hagan cargo".

Cabe recordar que la autoridad municipal señaló que comenzarán los requerimientos para que empresas como Comisión Federal de Electricidad, de telefonía y televisión por cable retiren el tendido aéreo e introduzcan cableado subterráneo, sino acatan las disposiciones habrá multas.

Como parte del nuevo reglamento del centro histórico, CFE tendrá que quitar los transformadores que se encuentran obstruyendo las banquetas y las compañías deberán arreglar sus registros. A partir de que reciban la notificación tendrán seis meses para cumplir con el ordenamiento.

/lmr