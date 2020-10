Celebra Marlon avance del PRI en elecciones de Hidalgo y Coahuila

Al festinar el triunfo priista en las elecciones locales de Coahuila e Hidalgo del domingo 18 de octubre el presidente del PRI Estatal de Veracruz, Marlon Ramírez Marín, afirmó que sin Andrés Manuel López Obrador como candidato, el Movimiento Regeneración Nacional no gana elecciones.

Cabe señalar que conforme a los resultados preliminares de ese día, el Revolucionario Institucional ganó 16 distritos locales en Coahuila, mientras que en Hidalgo se mantienen 15 alcaldías.

Es decir, el partido en el gobierno federal no está repitiendo el triunfo presidencial del 2018.

"Sin AMLO en la boleta, Morena no es nada. Estas elecciones en Coahuila y en Hidalgo son el ejemplo de que sin Andrés Manuel López Obrador en la boleta Morena no es nada, no son competitivos.

"Hoy, desde el PRI de Veracruz celebramos el resultado, que es un resultado no solamente para las familias de Coahuila y de Hidalgo; es un resultado que anima al Comité Ejecutivo Nacional que presiden Alejandro Moreno Cárdenas y Carolina Viggiano", expresó Ramírez Marín.

Dijo que el reciente fin de semana hizo una gira de trabajo por municipios del sureste veracruzano, como Nanchital, Ixhuatlán del Sureste, Coatzacoalcos y Playa Vicente, y que en todos escuchó reclamos ciudadanos.

Según él, los pobladores se quejaron de que les quitaron el apoyo de programas sociales y de que supuestamente se trafica con programas como Sembrando Vidas, entre otros.

El priista resaltó que el triunfo de su partido en Coahuila e Hidalgo es un respiro para quienes no están conformes con el actual gobierno federal y para quienes han perdido los apoyos sociales.